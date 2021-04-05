В Сочи за качеством отдыха проследит летний межведомственный оперативный штаб

В этом летнем сезоне в Сочи ожидают примерно 4 млн отдыхающих Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Туристам должно быть уютно и комфортно. Для этого местная власть во время летнего сезона начинает работать нон-стоп.

В Сочи будет создан летний межведомственный оперативный штаб. Зимний штаб хорошо себя показал в начале 2021 года. Делается это для того, чтобы не случилось какого-либо аврала или чрезвычайных ситуаций, связанных с наплывом туристов. Так, в этом сезоне ожидают в Сочи примерно 4 млн приезжих.

- Это понятный и действенный механизм урегулирования внештатных ситуаций, – пояснил глава администрации Алексей Копайгородский в своем Телеграмм-канале.

В штаб войдут представители администрации, отельеры, правоохранители, депутаты Городского собрания, главы районов, директора Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника.

Первое заседание оперативного штаба пройдет перед майскими праздниками.

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