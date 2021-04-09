В Сочи в 2021 году в рамках нацпроекта удастся отремонтировать еще одну улицу сверх плана

Фото: администрация Сочи

В 2021 году в рамках профильного нацпроекта в Сочи удастся отремонтировать дорожное покрытие еще на одной улице в дополнение к запланированным.

Об этом сообщил на пресс-конференции в сочинском представительстве «КП -Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин.

По его словам, это удастся сделать за счет высокой динамики реализации нацпроекта, а также благодаря многочисленным обращениям местных жителей.

- В дополнение к 49 улицам по плану, в Сочи в 2021 году отремонтируют и 50-ую. Речь идет о ремонте улицы Совхозной в Адлерском районе курорта,- отметил Пронкин.

Сейчас в рамках плана по нацпроекту на 2021 года, в Сочи активно ведутся работы на 32-х городских трассах, на 10-ти из которых работы уже близятся к завершению.

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