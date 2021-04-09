В Сочи открыли "Белые скалы". Фото: нацпарк Сочи

В Сочи для посетителей открыли каньон «Белые скалы». Об этом сообщил нацпарк курорта.

- Работы по подготовке к курортному сезону у нас уже закончились, поэтому и маршрут открыли 9 апреля, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе сочинского нацпарка. – «Белые скалы» открыты для туристов с девяти утра и до пяти вечера.

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