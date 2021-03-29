Как изменится приморская набережная Сочи: на курорте сносят объекты «родом из 90-х»

Центральная набережная Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

На центральной морской набережной Сочи продолжаются масштабные работы по очистке территории для последующей реконструкции.

Центральная набережная Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Планируется , что участок протяженностью 2,5 км радикально преобразится. В планах фигурирует, например, обширная насыпная территория площадью в 50 гектаров.

Центральная набережная Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Как говорят в мэрии Сочи, набережную намечено преобразить и функционально, наполнив ее не только традиционным общепитом и магазинами пляжных товаров, но и привнести культурную нотку, добавив, в числе прочего, площадки для выставок и уличных представлений артистов.

Ночной клуб "Малибу" перед сносом. Фото vk.com/incident_sochi

На набережной уже канул в лету ночной клуб «Малибу», ведутся работы по демонтажу авкапарка «Маяк». По всей видимости, в ближайшее время территорию у моря ждут просто разительные перемены.

Центральная набережная Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Как ожидается, уже 19 марта мэрия Сочи сообщит о нескольких проектах реконструкции морской набережной. Это своеобразный шорт-лист проектов, из которого к концу мая выберут один- основной.

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