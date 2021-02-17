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В Сочи снесли легендарный ночной клуб «Малибу». Он был открыт на Южном молу Сочинского морского порта в 1998 году. Снос популярного заведения связан с реконструкцией прибрежной зоны в районе главного пляжа курорта – «Маяк».

- Снос – вынужденная мера, это сделано в рамках расширения и благоустройства пляжа «Маяк», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта.

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