В конкурсе на лучший проект реконструкции морской набережной в Сочи участвуют архитекторы из Франции, Дании и Великобритании

Фото мэрии Сочи

26 марта в Сочи конкурсное жюри выберет шорт-лист из семи лучших проектов по реконструкции приморской набережной курорта. Конкурс был ранее объявлен мэрией Сочи.

Участие в нем принимают десятки российских и зарубежных архитектурных бюро. Победитель будет объявлен в конце мая.

Антон Глушков. Фото КП Кубань

- В том числе заявки на участие подали авторы проектов из Дании, Франции и Великобритании,- сообщил 17 марта в ходе пресс--конференции в сочинском представительстве «КП Кубань» главный архитектор курорта Антон Глушков.

Новая морская набережная Сочи станет частью 15-километрового маршрута, который соединит Ривьеру и Мацесту.

Участок протяженностью в 2,5 километра центральной набережной от морвокзала до парка «Дендрарий» преобразится полностью. В частности, в проекте планируется использовать насыпные территории.

- Для архитекторов это шанс войти в историю города. В идеале морская набережная должна стать местом не только для пляжного отдыха, но и для реализации образовательных и культурных проектов,- отметил Глушков.

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