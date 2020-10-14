В Сочи показали, как будет выглядеть центральная Приморская набережная

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В администрации города-курорта представили концепцию одной из набережных. Обновленная пешеходная зона от пляжа Ривьера до Дендрария протянется на 2,5 километра.

- Предполагается, что Приморская набережная будет расширена с трех до 30 метров. Это сделают за счет создания искусственного земельного участка – отсыпки береговой линии. Для безопасности здесь разделят пешеходные и велосипедные дорожки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил до конца года подготовить эскизный проект по созданию искусственного земельного участка и дать оценку техническим возможностям его возведения. Также архитекторы разработают единый стиль вывесок и фасадов торговых точек на набережной.