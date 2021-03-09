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Инвентаризация земельных участков в Сочи завершится до конца 2021 года

Многие их них планируется отдать под строительство социальных объектов
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

Департаментом имущественных отношений мэрии Сочи вместе с властями районов курорта завершена инвентаризация более 1500 земельных участков.

Подходящие земельные участки, свободные от прав третьих лиц и застройки, резервируются для строительства на них социальных объектов. В частности, уже решается вопрос о предоставлении пяти земельных участков в Адлерском и Лазаревском районах под создание спортивных объектов.

Еще шесть участков земли в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах курорта предусмотрены под объекты образования и культуры. 60 земельных участков намечено выделить для благоустройства и создания парков и скверов. Во время инвентаризации выявлено более 130 земельных участков с объектами недвижимости на них.

В адрес собственников направлены претензии о необходимости произвести оплату за пользование городской землей и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму более 28 миллионов рублей.

– Если у земли или здания нет хозяина, их необходимо возвращать в муниципальную собственность. Все три социально направленные отрасли – управления образования и культуры, департамент физической культуры и спорта – должны иметь полное понимание, какое количество земельных участков и непосредственно площадей нужны им для развития, –отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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