Власти Сочи намерены ввести ограничения на строительство многоквартирных домов с 1 июля

Фото мэрии Сочи

С 1 июля 2021 года в Сочи сроком на два года намерены ввести полный запрет на строительство новых многоквартирных домов.

"Запрет начнет действовать после проведения необходимых процедур, голосования депутатов, общественных слушаний. Мы для себя приняли дату - 1 июля", - рассказал в ходе пресс-конференции 9 марта первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский.

Как сообщается, временный запрет будет действовать вплоть до принятия нового генплана курорта. В Сочи наблюдается явный диссонанс между огромным количеством построенного жилья и столь же явной нехватки социальных объектов, в частности , школ и детсадов. Лишь за последнее десятилетие на курорте построили около 4,5 миллиона квадратных метров жилья.

Первый вице-мэр также уточнил, что запрет не распространится на строительство индивидуальных жилых домов площадью не более 300 кв. м и высотой не более 12 м.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в конце 2020 года в Сочи уже было объявлено о запрете точечной жилой застройки.

Также сообщалось и о смене пропорций покупательского спроса на жилую недвижимость на курорте.

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