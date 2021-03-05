Россияне бросились скупать элитную недвижимость в Сочи с начала 2021 года

Фото мэрии Сочи

С начала 2021 года жители России буквально бросились скупать элитную недвижимость в Сочи.

По данным исследования, проведенного компанией Skolkovo Realty спрос н элитные объекты на курорте вырос сразу на 20 процентов по сравнению с концом 2020 года.

По году рост спроса и вовсе достиг рекордных величин. Этот показатель выше уровня прошлогоднего января более чем на 65 %. Примерно столь же активно растет спрос и на инвестиционные объекты для отдыха в Сочи.

- По комплексным рекреационным проектам, которые запланированы в Сочи, расчетный рост цен за квадратный метр достигает 60 процентов годовых,- говорится в материалах исследования.

Эксперты полагают, что ажиотаж связан с несколькими факторами, в числе которых рост уровня развития инфраструктуры в Сочи, а также сложности с выездом за рубеж и приобретения там недвижимости в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщала «Комсомолка», рост спроса и цен наблюдается в 2021 году практически во всех секторах сочинской недвижимости . Востребованы даже так называемые «жилые гаражи», максимальная цена на которые доходит до 12 миллионов рублей.

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Ранее такие гаражные апартаменты в Сочи были обычными гаражами. Затем, начиная с конца 1980-х годов, хозяева постепенно переделали их для проживания, но при этом по документам они остались местом для хранения транспорта.(читать далее)