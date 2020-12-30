Как ранее сообщала «Комсомолка», в Сочи властями принято решение запретить точечную застройку многоквартирными домами большей части городских территорий.Теперь строительство будет вестись только после заключения договора застройщика с мэрией.– В рамках этого документа разрабатывается документация по планировке территории с учетом обязательного наличия инженерной и социальной инфраструктуры, а также для погашения дефицита мест в дошкольных и школьных учреждениях, который сегодня составляет около 20 тысяч мест, – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сочи Сергей Добромыслов. Фактически, это означает запрет на точечную застройку.Проектировщик должен учитывать потребность в инженерной и транспортной инфраструктуре, наличие парковочных мест, социальных объектов из расчета на тысячу жителей – 192 места в школах и 180 мест – в детских садах.Отныне любой застройщик, желающий осуществить коммерческое строительство в городе, будет обязан соблюдать эти расчетные показатели. Новые решения властей Сочи не будут распространяться на ранее выданные разрешения на строительство.Однако департамент архитектуры и градостроительства Сочи не будет впредь продлевать разрешения, не обеспеченные социальными объектами.