Сочинцы в соцсетях оценили предложение открыть филиалы Эрмитажа и Русского музея рядом с пляжем

Фото мэрии Сочи
Сочинцы в соцсетях оценили новость о новых объектах, которые предлагается разместить на центральной набережной курорта после ее реконструкции.
Как ранее сообщалось, главный архитектор Сочи Антон Глушков в связи с этим упомянул даже о филиалах Эрмитажа и Русского музея.
- Мы хотим разместить на новой территории современный концертный зал, конгресс-холл, филиалы таких музеев, как Эрмитаж, Русский музей, чтобы отдыхающие и горожане могли не только развлечься, и обогатиться культурно, – ранее отметил главный архитектор Сочи Антон Глушков, рассказывая о проекте.
Сочинские пользователи соцсетей в целом доброжелательно отнеслись к инициативе, но сочли подобные планы слишком смелыми, учитывая, что филиалы музеев будут размещаться практически на пляже.
- А в Эрмитаже будут продавать горячую кукурузу?,- интересуются сочинцы.
Многих также заботит, продадут ли в музее хачапури или шашлык.
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