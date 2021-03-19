Более 40 архитектурных бюро участвуют в конкурсе проектов реконструкции центральной набережной Сочи

Фото мэрии Сочи

Международный конкурс архитектурных проектов реконструкции центральной приморской набережной Сочи начался 10 марта.

Заявки на участие к данному моменту уже подали более 40 российских и зарубежных архитектурных бюро, в том числе профессионалы из Дании, Франции, Италии, Англии.

Согласно изначальному плану, реконструкции подвергнется более 50 гектаров территории набережной. Вдоль побережья от морпорта до парка «Дендрарий» предполагается создать искусственную зону, в том числе с насыпными участками, длиной 2,5 километра и шириной 200 метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 марта.

– Мы хотим разместить на новой территории современный концертный зал, конгресс-холл, филиалы таких музеев, как Эрмитаж, Русский музей, чтобы отдыхающие и горожане могли не только развлечься, и обогатиться культурно, – отметил главный архитектор Сочи Антон Глушков.

Компетентное жюри 26 марта выберет семь команд, которые будут участвовать в разработке комплексных предложений. Победителя объявят ко Дню города в конце мая.

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