"Прощайте,90-е!": в центре Сочи сносят старейший аквапарк курорта

Фото ВК Типичный Сочи

В Сочи на центральной морской набережной кипит работа. Здесь сносят один из старейших в городе аквапарков-»Маяк». Так он назывался из-за прямого соседства с одноименным пляжем.

Это место стало одной из важных составляющих новейшей истории курорта. Землю под строительство владельцы будущего аквапарка арендовали еще на заре рыночной экономики- в начале 90-х. Участок обнесли забором, но сам объект появился лишь к концу последнего десятилетия 20 века.

Аквапарк "Маяк" в Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Аквапарк практически сразу стал этаким камнем преткновения в отношениях сочинцев с туристами. Первые его неизменно ругали из-за глухого ограждения и невозможности пройти к морю. Вторым он напротив, нравился из-за удачной геолокации прямо в центре Сочи. Ко входу в «Маяк» выстраивались длинные очереди.

Аквапарк "Маяк" в Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Местные власти неоднократно пытались снести аквапарк, и годами судились с его владельцами. Тем не менее, последним весьма удачно удавалось отстоять свои интересы. «Маяк» даже ухитрился одним из первых открыться в Сочи после карантина 2020 года. Посетителей, правда, было немного- цена входного билета доходила до полутора тысяч на человека, при этом несколько устаревший аквапарк уже не блистал сервисом.

Аквапарк "Маяк" в Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

И вот теперь его сносят окончательно, в рамках подготовки к будущей масштабной реконструкции приморской набережной.

Любопытно, что мнения сочинцев и приезжих в соцсетях по поводу объекта разнятся по-прежнему.

- Отличная новость!!! Аквапарк там не нужен. Наконец-то увидим море,-пишут местные.

- Аквапарк был хорошим местом, можно было детей на весь день занять, грязи там не помню, всё вполне прилично было, жаль,- не соглашаются с сочинцами туристы.

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Участок протяженностью в 2,5 километра центральной набережной от морвокзала до парка «Дендрарий» преобразится полностью. В частности, в проекте планируется использовать насыпные территории.(читать далее)