Международный музыкальный конкурс «Новая Волна» пройдет в Сочи с 19 по 25 августа

Международный музыкальный конкурс «Новая волна» в Сочи. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Музыкальный фестиваль «Новая Волна» пройдет в Сочи с 19 по 25 августа. Об этом рассказал продюсер и основатель конкурса Игорь Крутой.

- «Новой Волне» пришлось покинуть Юрмалу, что меня прилично пугало. Но переезд в Сочи получился достаточно плавным. И «Новая волна» стала другой — не хуже, не лучше, а именно другой, — написал Игорь Крутой на своей страничке в Instagram.

Также музыкант добавил, что несмотря на пандемию коронавируса, организаторам музыкального фестиваля удалось принять решение о проведении мероприятия в этом году.

- Общая проблема в виде пандемии не дала возможность провести «Волну» в прошлом году, да и в этом было много вопросов, но... Господь услышал наши молитвы, и мы смогли принять решение о проведении «Новой волны 2021» с 19 по 25 августа в Сочи, - добавил Крутой.

Билеты должны поступить в продажу уже на днях. Их стоимость будет начинаться от 4000 рублей на человека. Организаторы сообщают, что мероприятие пройдет с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

Программа «Новой Волны 2021»

19 августа — гала-концерт, посвященный открытию фестиваля,

20 августа — концерт Димы Билана,

21 августа — творческий вечер Александра Розенбаума с участием звёзд поп-музыки, шансона, классической музыки и кино, и первый конкурсный день,

22 августа — второй конкурсный день и концерт членов жюри,

23 августа — концерт в честь юбилея Николая Баскова,

24 августа — третий конкурсный день, на котором исполнят "горячие" премьеры,

25 августа — большой гала-концерт и церемония закрытия в New Wave Hall, на которой объявят победителей «Новой волны 2021».

Подробнее о том, кто будет выступать на гала-концертах из российских и зарубежных звезд, будет сообщено дополнительно. Например, два года назад в Сочи приезжали Рита Ора и Наталья Орейро.

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