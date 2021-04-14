На Кубани археологи нашли 58 медных античных монет

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В настоящее время в Краснодарском крае идут масштабные раскопки шести памятников археологии. Копатели работают на месте строительства и реконструкции новой дороги федерального значения на территориях Славянского и Темрюкского районов. Там уже найдено несколько редких экспонатов. Из последних – россыпь античных монет.

- Археологи обнаружили 58 античных монет. 20 монет находились в небольшом сосуде, а рядом лежала стопка еще из 38 монет. Их обнаружили на глубине 40 см в ходе исследования кургана возле хутора Коржевский, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Эксперты предположили, что медные монеты относятся к первой четверти II века н.э. По мнению специалистов, их отчеканили в древнегреческом Боспорском царстве, земли которого охватывали территорию Керченского и Таманского полуостровов.

- Сейчас находка проходит камеральную обработку. Это весьма кропотливая работа, которая требует большого профессионализма и терпения, чтобы установить детали производства и историю обращения монет, – рассказал вице-губернатор края Сергей Болдин.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Позже все монеты передадут в государственный музейный фонд.

Стоит отметить, что это не первая интересная находка археологов при раскопках на месте строительства новой дороги. В нескольких километрах в Темрюкском районе в марте копатели нашли древнюю ритуальную чашу с фигурками лошадей.

А ранее в Славянском районе при прокладке энергомоста в Крым раскопали древнюю крепость. По словам специалистов, ее построили в IV веке до нашей эры

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