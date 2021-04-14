Умыл от крови и уложил спать: на Кубани осудят отчима, жестоко избившего годовалого ребенка

Мать пострадавшего ребенка переживает, что у сына после случившегося будут серьезные проблемы со здоровьем.

В Мостовском районе осудят 26-летнего Ивана К., который жестоко избил годовалого пасынка. Напомним, все случилось 1 октября 2020 года в маленькой станице Губской. Незадолго до случившегося мужчина поругался со своей сожительницей.

- Мы хотели разъехаться, я даже вещи подруге отвезла. Но потом пришла домой, мы с ним все обсудили, помирились, - рссказывала «Комсомольской правде» - Кубань» Виолетта Роот. – Я решила забрать вещи, что остались у подруги. Мой сын Максим к тому моменту крепко спал. Подумала, что не буду тревожить его, оставила сынишку с ним. Он тоже как раз уснул.

Женщины не было буквально пару часов. Но за это время произошло страшное. Мужчина, пока Виолетта отсутствовала, разбудил малыша, достал из кроватки. Кроха закапризничал, что начало раздражать Ивана. Он стал пытаться утихомирить ребенка, но тот продолжал плакать. Тогда мужчина пустил в ход кулаки.

- Обвиняемый нанес ему два удара руками в область головы, бил и по телу, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Увидев, что у мальчика появилась кровь, мужчина умыл его и уложил в кровать, а сам пошел спать.

Когда Виолетта вернулась домой, то была в шоке.

- подошла к кроватке, смотрю, а сын весь в синяках и кровоподтеках. Поднимаю Максимку, а у него голова повисла, как у новорожденного. Я испугалась, тут же скорую вызвала, - вспоминала тот страшный вечер девушка.

Ребенка увезли в реанимацию. У Максима диагностировали тяжелую сочетанную травму грудной клетки, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Кроме того, в крови у крохи нашли алкоголь. Но самое ужасное девушке предстояло услышать позже. Врачи в один голос сказали, что случайного падения быть не могло, кроху целенаправленно избили.

- Мальчику была оказана вся необходимая помощь, - продолжают в краевом Следкоме. - Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

Сейчас мальчик выписан из больницы, он находится с матерью, угрозы его жизни нет. Но Виолетту врачи уже предупредили - в будущем у ребенка могут появиться серьезные проблемы со здоровьем.

- Мне сказали, что его ждет инвалидность. Слишком тяжелые травмы получил сын, - едва сдерживая слезы, говорила мама мальчика.

Отчим мальчика сейчас находится в СИЗО. А совсем скоро он предстанет перед судом. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

- А тем временем следователем в территориальный орган внутренних дел внесено еще и представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, - говорят в СУ СК по региону. - В том числе в части непринятия должных мер по профилактике преступлений данной категории.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Мать – инвалид, и ребенка сделал таким же: Отчим избил годовалого сына, пока жена была у подруги

По словам врачей, если ребенок выживет, его ждет тяжелая болезнь на всю жизнь (подробнее)