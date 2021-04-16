«На Тихорецкую состав отправится...»: что стало с вокзалом из «Иронии судьбы»

Таким железнодорожный вокзал в Тихорецке был в 1912 году. Фото предоставлено КП тихорецким музеем.

- На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется... - пела героиня самого известного фильма в нашей стране — Надя из «Иронии судьбы».

Мало кто знает, но поэт Михаил Львовский изначально сочинил эти строки для своей пьесы «Друг детства». Она ставилась тогда сразу в двух театрах. Драматичная, пропитанная светлой грустью композиция посвящена расставанию. Музыку к словам написал Микаэл Таривердиев.

Что же это за станция такая – Тихорецкая, которая упоминается в песне, запавшей в сердца россиян, и встречается в кадрах советских фильмов?

Вокзал этот – реальный, не выдуманный. Он находится в Краснодарском крае – на родине автора стихов. Львовский во всех своих произведениях делал привязку к родным, знакомым местам.

Вот так здание вокзала выглядело в послевоенное время. Фото предоставлено КП тихорецким музеем.

Кстати, герой Ильфа и Петрова Остап Бендер также заглядывал на станцию Тихорецкую в «Двенадцати стульях». По пути в Пятигорск он три часа коротал время в зале ожидания, его высадили там за проезд зайцем. Один билет, на который хватило денег, он отдал предводителю Воробьянинову.

– ...Это не меня, следовательно, согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой? Это, значит, не я сидел там три часа, как дурак, ожидая товарного поезда с пустыми нарзанными бутылками? Вы – свинья, гражданин предводитель! Где театр? - возмутился Остап уже на станции Минеральные Воды, после того как предводитель сообщил, что измучился его искать.

Раненое сердце Тихорецка

Кроме лирики, у вокзала есть своя тяжелая судьба, которую он, кажется, проживает до сих пор… Вместе с ним и местные жители города.

Станцию заложили в 1874 году. Тогда местность была мало заселена. Известно, что в 1882 году на станции проживал только 41 человек. Но объем грузовых и пассажирских перевозок рос с каждым годом. В 1886 году возле железнодорожных путей было построено небольшое одноэтажное кирпичное здание. Этот год считается годом рождения вокзала – на сегодняшний день ему уже 135 лет.

Изначально здание вокзала было одноэтажным. По архивным данным, его достроили в 1906 году. Фото предоставлено КП тихорецким музеем.

Вокзал станции Тихорецкая – один из первых на Кубани. Здесь находился штаб революционных войск Северного Кавказа. Долгое время станция оставалась крупнейшим железнодорожным узлом Кубани и «сердцем» своего города.

По архивным фотографиям и чертежам можно проследить, как менялось здание вокзала. Из маленькой постройки выросла двухэтажная махина. Со временем оно приобрело свой уникальный стиль, свои архитектурные черты. Дизайн фасада выдержан в стиле исторической эклектики, здесь же использованы романский и готический стили.

Облик вокзала практически полностью сохранен до настоящего времени, несмотря на то, что в 1942 году именно тихорецкий вокзал первым в городе принял на себя удар фашистских бомбардировок. Он оказался буквально омыт кровью уничтоженного эшелона с моряками и кровью железнодорожников, которые до последнего находились на своем посту.

Сохранившийся проектный чертеж одноэтажного здания вокзала Тихорецка. Фото предоставлено КП тихорецким музеем.

О вокзале в Тихорецке можно говорить, как о чем-то живом. Он видел миллионы людских судеб, встреч и расставаний, он пропитан надеждами и ожиданием, любовью и слезами. Он, как стойкий воин, прошел через войну, которая оставила много ран в истории и на самом здании.

Стоит отметить, что после войны вокзал восстановили за два года. Только кирпичные стены покрыли слоем штукатурки, чтобы скрыть широкие трещины черного времени.

Вокзал с буфетами, выходящими на перрон, в шестидесятые годы. Фото предоставлено КП тихорецким музеем.

Горожане сюда приходили, как в музей, посмотреть на украшенный портретами советских полководцев зал ожидания, монументы вождей пролетариата. Вокзал напоминал жителям и гостям города о важных исторических событиях, свидетелем которых стал.

Но сейчас уже 10 лет здание находится в состоянии, как кажется, вечной реконструкции. Узнать в полуразрушенном строении вокзал можно лишь по паспорту объекта. В 2017 года удалось по суду восстановить фундамент памятника культуры, перекрытия и кровлю. До второго этапа ремонта так дело и не дошло.

2021 год. Здание вокзала станции Тихорецкой прикрыто бутафорской сеткой Фото: Галина КОПЫЛОВА

- Сюда вход запрещен, объект под охраной, - сказал полицейский, когда я попыталась просто посмотреть на здание поближе, через маленькое окошко в сплошном заборе по периметру.

Обойдя здание по кругу, по коже побежали мурашки. Здесь можно снимать фильмы ужасов – пустой перрон и фасад с обрушившейся штукатуркой. Сердце на миг замерло, когда в сквозном проеме вокзала померещилось привидение, которое оказалось просто обычным целлофановым пакетом, зацепившимся за металлическую подпорку окна. Громкий гудок поезда прибавил тревожности. Задерживаться в этом месте не хочется. Раньше вокзал жил. А сейчас он исчез как достопримечательность, остался лишь в душе каждого местного жителя хорошими воспоминаниями.

Прикрыт фасад разрушающегося здания только со стороны города. Со стороны железной дороги - просто забор. Фото: Галина КОПЫЛОВА

- В здании вокзала был лучший буфет, так продавали самые вкусные пирожные, слоеные трубочки и газировку, - вспоминают старожилы, добавляя, что почему-то на вокзале было все вкуснее.

Иллюзия восстановления

Станция Тихорецкая принадлежит ОАО «РЖД». Соответственно, и за ремонт здания вокзала - объекта культурного наследия, подчеркнем - ответственность несет также оно.

Здание вокзала огорожено сплошным забором Фото: Галина КОПЫЛОВА

Суд даже оштрафовал компанию за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия. Им впаяли 300 тысяч рублей.

- ОАО «РЖД» обязано было установить информационную надпись об объекте культурного наследия. Срок выполнения работ – 31.12.2020. Однако до сих пор объект находится в крайне неудовлетворительном состоянии и требует принятия безотлагательных мер по его сохранению, - сообщали «КП» - Кубань» в пресс-службе краевого суда.

Сквозь окна в вокзале "гуляет" ветер" Фото: Галина КОПЫЛОВА

Но в РЖД не согласны с решением, они его будут обжаловать. Более того, в компании утверждают, что «до сих пор проводились все возможные и необходимые мероприятия по сохранению объекта».

- В 2012 году специалисты выполнили инженерные изыскания с целью оценки состояния здания вокзала. В 2013 году инициирована подготовка документов проектно-сметной документации. В 2016-м приступили к аварийно-восстановительным работам. В 2017-м они были завершены в полном объеме. В 2018-м рассмотрен и принят отчет о выполненных работах. В 2019-м начаты изыскательные работы по реконструкции здания, - ответили о проделанной работе на официальный запрос «Комсомольской правде» - Кубань» сотрудники ОАО «РЖД».

На торце здания можно увидеть табличку с названием станции Фото: Галина КОПЫЛОВА

А прошлый год, как и этот, выпал из графика кампании из-за пандемии. И сроки на завершение проектных работ перенесены на следующий год.

- В условиях сложившейся микроэкономической ситуации в России, вызванной коронавирусной инфекцией, окончание проектно-изыскательных работ перенесено на 2022 год, - ответили «КП» - Кубань» в РЖД. Соответственно, без уточнения конкретной информации о том, когда же все-таки начнут реставрировать здание вокзала.

Людей на перроне можно встретить, лишь во время прибытия поезда или электрички

Независимые специалисты при этом, вразрез со словами компании, отмечают, что строительная сфера в период пандемии продолжала работать, всем также выдавались допуски на объекты.

От музея с надеждой

В это время музейные работники продолжают ждать и верить, что проблема тихорецкого вокзала все-таки скоро сдвинется с мертвой точки.

- Мы считаем, что вопрос восстановления здания вокзала не лежит в плоскости наличия или отсутствия финансовых средств, это вопрос понимания руководством Российских Железных Дорог своего же исторического наследия. Тихорецк вырос из неприметной станции Ростово – Владикавказской (в дальнейшем - Владикавказской железной дороги). Это, пожалуй, самая доходная частная железная дорога в дореволюционной России, а Тихорецкая, связав волжский и черноморский порты, центральные губернии и юг России, в начале прошлого века превратилась в станцию со своей самобытной историей. К слову, инженеры и служащие станции Тихорецкая ВЛКЖД слыли большими меценатами и оставили о себе добрую память. Хочется, чтобы РЖД услышали наш город, - выразил свое мнение в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» - Кубань» от лица всех коллег директор Тихорецкого историко-краеведческого музея Андрей Жидков.

Информационные таблички указывают, где сейчас находятся кассы и зал ожидания

Хранитель тихорецкой истории также отметил, что вокзал города – это не только архитектурный памятник, он – символ Отечества, национальное достояние. Его нужно не только восстановить, но сохранить и пополнить.

- Глеб Успенский, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Николай Кочкуров, Аркадий Первенцев, Антон Деникин, Николай Подвойский, Георгий Чичерин, Михаил Калинин, Серго Орджоникидзе, Михаил Булгаков, Дмитрий Шостакович, Анатолий Ляпидевский – сейчас эти имена эхом звучат в пустом вокзальном здании. Наш коллектив предлагает наполнить будущее городского вокзала новым содержанием – он мог бы стать уникальным музейно-выставочным комплексом исторической Владикавказской железной дороги, а за его состоянием уже могли бы следить арендаторы полезных вокзальных площадей, - предложил Андрей Жидков.

10 лет здание находится в состоянии вечной, как кажется, реконструкции Фото: Галина КОПЫЛОВА

Пусть на реконструкцию нужно еще лет пять… Местные жители, кажется, готовы ждать и столько. Ведь с начала затеянного ремонта прошло уже в два раза больше времени. Тихоречане надеются, что дождутся того времени, когда снова увидят тот самый вокзал, которым можно гордиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На вокзале Тихорецка во время реставрации нашли письмо времен войны

Любовное послание пролежало в вентиляционной трубе здания больше 70 лет. Оно было адресовано строителю Керченского моста (читайте далее)