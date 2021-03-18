Собственника ж/д станции «Тихорецкая» оштрафовали на 300 тыс. рублей за плохой уход за зданием

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Один из старейших железнодорожных вокзалов Кубани - ж/д станция "Тихорецкая" - оказался в центре громкого скандала. Тихорецкий городской суд оштрафовал железнодорожную компанию на 300 тыс. рублей за невыполнение своих обязанностей по сохранности культурного наследия.

Дело в том, что вокзал является региональным объектом культурного наследия. Здание построено в 1886 г. и было одним из первых крупных объектов для того времени. Единственная в городе постройка из кирпича.

Владельцы здания долгое время не проводили там ремонт и не установили необходимую табличку на фасаде: «Вокзал железнодорожной станции Тихорецкая – один из первых вокзалов на Кубани. Здесь находился штаб революционных войск Северного Кавказа».

Решение Тихорецкого городского суда поддержал Краевой арбитражный суд. Собственник вокзала станции "Тихорецкая" проигнорировал решение судов и подвергся справедливому штрафу.

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