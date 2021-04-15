В весну билетов нет, давайте - лето: на отдых в Сочи, Геленджике и Анапе небывалый ажиотаж

В России ажиотаж на отдых

Популярные сайты бронирования отелей и гостиниц не успевают обновлять информацию. Вот в четырехзвездочном отеле all inclusive в Анапе еще есть номера за 7500 тысяч в сутки, а через пять минут - уже нет.

- Туры на майские праздники обычно бронируются в середине апреля. Но во многих отелях на Черноморском побережье места на эти даты практически закончились, а с их приближением следует ожидать еще большего роста спроса и дефицита мест, - говорят в Ассоциации туроператоров в России.

Но стоит ли рвать на себе волосы или влезать в долги, чтобы выкупить последнее "койко-место" на побережье?! Ажиотаж создает искусственный рост цен. Специалисты туриндустрии советуют просто отодвинуть свои планы на более поздний срок.

- По мере закрытия номеров и появления stop sales в отелях, основная масса бронирований уже смещается дальше, на июнь, когда стартуют наши блочные программы. Турагенты и туристы и сейчас голосуют рублем за выгодную перевозку и гарантированные номера по фиксированным ценам: уже сейчас в компании 50-60% бронирований российских курортов приходятся на июнь, особенно на его первую декаду, – констатирует руководитель одного из популярных туристических агентств.

К слову, в Сочи по самым скромным подсчетам на майские праздники приедут не меньше полумиллиона туристов, в Геленджик - около 65 тысяч и больше 50 тысяч гостей ждет Анапа. Но что-то подсказывает, реальные цифры будут значительно выше.

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