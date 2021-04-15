Цены на взлёте: рекордно высокий спрос спровоцировал подорожание отдыха в Сочи на 50 %

Туристы спешат забронировать отели по апрельским ценам Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Сочи в мае ждет наплыв туристов. Ведь Турция закрылась для россиян до середины лета. Готовы ли курорты Краснодарского края стать ее альтернативой? Отпускники оперативно ищут другие варианты отдыха, все чаще останавливая внимание на Сочи. Высокий спрос становится причиной подорожания отдыха. Эксперты туриндустрии предупреждают о повышении цены путёвок на 50%.

Ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» прокомментировал начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат.

- Многие отели Сочи выбирают так называемое динамическое ценообразование, которое напрямую зависит от спроса, - считает Сергей Доморат. - А спрос после закрытия Турции астрономический.

По его словам, в благополучный 2019 год в середине весны загрузка здравниц курорта была 50-60 процентов. Сегодня - 80-90 процентов.

- Цены в ближайшее время поднимутся на 5-10 процентов из-за дефицита номеров, - обратил внимание эксперт. - Туристам советую обогатить внимание на частный сектор - мини-гостиницы. Дешевле отдых в Лазаревском районе Сочи, цены здесь останутся на порядок ниже, чем в Имеретинской низменности, центре или на Красной Поляне.

В городской мэрии уточнили, что в апреле в Сочи стоимость одного дня проживания в санаторно-курортном комплексе по системе "все включено" при двухместном размещении составит 8050 рублей с человека, при одноместном размещении - 12550 рублей.

Конечно, цена отдыха санаториях средней руки, которые не работают по европейской системе значительно ниже - 4-5 тысяч рублей в сутки с человека. В цену входит проживание, питание и общеукрепляющие процедуры.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что, начиная с майских праздников, в Сочи стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.