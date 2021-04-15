Самый большой музей восковых фигур в России открыли в Сочи

Фото: @polyanaski.ru
В Сочи на горнолыжном курорте "Газпром" открылась выставка восковых фигур музея "Дежавю".
Фото: @polyanaski.ru
В развлекательном центре "Галактика" представлены 42 восковые фигуры известных спортсменов, актеров и политиков.
Фото: @polyanaski.ru
- Зрители смогут лицезреть "почти живых" Владимира Путина, Дональда Трампа, Пабло Пикассо, королеву Елизавету II, Лионеля Месси, Джонни Деппа, Марка Цукерберга и других знаменитостей,- рассказали организаторы выставки.
Фото: @polyanaski.ru
Музей включает девять основных зон - это политика, кино, музыка, спорт, космос, бизнес, мультфильмы, искусство и необычные люди.
Музей восковых фигур "Дежавю" - самый крупный в России и сотрудничает он с лондонским музеем "Мадам Тюссо".
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