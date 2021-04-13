В Краснодаре представят подлинники работ Пабло Пикассо из Эрмитажа

Фото: artzal23

С 23 апреля и до 27 июня краснодарцы и гости столицы Кубани смогут познакомиться с оригинальными работами Пабло Пикассо, которые в свое время выставлялись в Эрмитаже.

Выставка «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» представлена галереей современного искусства PS Gallery из собрания российского коллекционера Марка Башмакова.

Основную часть экспозиции составляет поэтическое произведение Пьера Риверди "Песнь мертвых", посвященное друзьям, погибшим во время войны. "Песнь мертвых" - это цикл из 43 стихотворений, которые написал Ривера во время Второй мировой войны. Страницы рукописи оформлены графикой Пикассо.

Фото: artzal23

- Известно, что в 1945 года Пьер Реверди переписал текст от руки, укрупнив его, – и именно эту рукопись Пикассо превращает в шедевр графического искусства, - рассказывают организаторы выставки.

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Экспозиция подготовлена полностью из работ учащихся детских художественных школ краевого центра (читать далее)