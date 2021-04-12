Выставка о космосе «В погоне за мечтой» к 60-летию полета Юрия Гагарина откроется в Краснодаре

Фото: Краснодарский краевой музей им. Коваленко

В экспозиции, которую открыл Краснодарский музей имени Коваленко, - 60 работ юных художников 8 - 16 лет, которые учатся в краснодарской детской школе искусств и художественной школе.

Картины посвящены в большинстве своем первому космонавту Земли - Юрию Гагарину и его семье.

Фото: Краснодарский краевой музей им. Коваленко

Также не обошли вниманием молодые художники и необъятные просторы Вселенной - далекие звезды, планеты, галактики.

- Ребята создавали картины с использованием акварели, гуаши, акрила, а также техники коллажа и граттажа, - рассказали организаторы выставки.

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