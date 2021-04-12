Пазл сложился: в Сочи школьники собрали гигантский портрет Гагарина и установили рекорд России

Фото Влада ФУНТЯКОВА

В Сочи школьники в здании морского вокзала установили рекорд России, посвященный 60-летию первого полета Юрия Гагарина в космос. Дети изготовили и сложили из 12 тысяч мозаичных фрагментов самый большой в стране портрет легендарного космонавта. Рекорд бы официально зафиксирован представителями «Книги рекордов России». Участникам необычной акции вручили сертификат. В нем указано, что это «наибольший размер изображения, составленный из тематических слов различной яркости».

Фото Влада ФУНТЯКОВА

Примечательно, что в основе пазла было сотни слов, связанных с темой космоса. Общая площадь изображения составила 120 квадратных метров.

Фото Влада ФУНТЯКОВА

- Этот проект реализовала авторская школа «Ступеньки», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» присутствующий на мероприятии советник главы города Сочи Влад Фунтяков. – Несколько месяцев дети 6-10 лет готовились к этому событию, изучали все, что связано с космосом, именами Гагарина и Королева. Затем при помощи компьютерной программы были скомпонованы основные понятия и термины в виде текстовой мозаики, которая затем была разбита на 12 тысяч карточек разных оттенков белого и серого цвета.

Фото Влада ФУНТЯКОВА

Он добавил, что, благодаря такой тщательной подготовке, у школьников эти знания останутся на всю жизнь.

Фото Влада ФУНТЯКОВА

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что курорты Краснодарского края раньше были местом отдыха для покорителей космоса. Так, в Сочи любил проводить время Юрий Гагарин — именно здесь он провел первый отпуск после легендарного полета.

К морю космонавт прибыл в мае. Для Юрия Гагарина и его семьи был отведен уютный особняк дома отдыха имени Цюрупы на самом берегу. Купаться в мае было еще холодновато, но тем не менее вариантов досуга было масса. Рыбалка, прогулки по аллеям санаторного парка, спортивные площадки и, конечно же, танцы.

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