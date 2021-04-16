Пять причин, по которым стоит поехать в Анапу этой весной

Анапа готовится встречать гостей

Заграница на замке. Но отечественная туриндустрия готовит фееричную альтернативу. "КП" - Кубань" узнала, какой будет маевка в Анапе.

Между прочим, открытие курортного сезона здесь с 14 по 23 мая отметят масштабным фестивалем «А.морефест». Он будет проходить под девизом #МореВина, #МореКино и #МореЛюбви.

Первая причина

Самые лучшие виноделы Юга представят свою продукцию.

- Можно будет дегустировать и побывать на мастер-классах, узнать историю ремесла, - предвосхищают события в мэрии.

Более того, впервые в России пройдет винный марафон по маршруту вдоль виноградников и других живописных ландшафтов. Такие прогулки очень популярны в Европе.

Вторая причина

Всю неделю в Анапе можно будет прокатиться по винодельням и даже поучаствовать в телемосте в винной столицей Америки - Напой. Деловые люди, которых интересует развитие отрасли в России, смогут принять участие в конференции глав Минсельсхоза страны и Союза виноделов.

Третья причина

Теплыми вечерами на побережье можно будет смотреть показы самых культовых фильмов прямо на улице.

- «Кино про вино», «открытый кастинг», автограф-сессии со звездами, кино для детей - и это далеко не все, что ждет гостей курорта, - говорят в мэрии.

Четвертая причина

В дни фестиваля в Анапе собираются поженить пары в буквальном смысле на небесах. Регистраторов и молодоженов поднимут в воздух. Завершится это грандиозное действо стендап-шоу на набережной города.

Пятая причина

Однако самые незабываемые впечатления в Анапе дарит все-таки море. И пусть купальный сезон в это время официально еще не открыт, но любоваться им можно бесконечно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенсорные души, фестиваль шаров и «Планета осликов»

Как кубанские курорты наводят лоск перед горячим сезоном и чем собираются удивлять туристов (подробнее)