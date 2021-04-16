Пять причин, по которым стоит поехать в Анапу этой весной

Анапа готовится встречать гостей
Заграница на замке. Но отечественная туриндустрия готовит фееричную альтернативу. "КП" - Кубань" узнала, какой будет маевка в Анапе.
Между прочим, открытие курортного сезона здесь с 14 по 23 мая отметят масштабным фестивалем «А.морефест». Он будет проходить под девизом #МореВина, #МореКино и #МореЛюбви.
Первая причина
Самые лучшие виноделы Юга представят свою продукцию.
- Можно будет дегустировать и побывать на мастер-классах, узнать историю ремесла, - предвосхищают события в мэрии.
Более того, впервые в России пройдет винный марафон по маршруту вдоль виноградников и других живописных ландшафтов. Такие прогулки очень популярны в Европе.
Вторая причина
Всю неделю в Анапе можно будет прокатиться по винодельням и даже поучаствовать в телемосте в винной столицей Америки - Напой. Деловые люди, которых интересует развитие отрасли в России, смогут принять участие в конференции глав Минсельсхоза страны и Союза виноделов.
Третья причина
Теплыми вечерами на побережье можно будет смотреть показы самых культовых фильмов прямо на улице.
- «Кино про вино», «открытый кастинг», автограф-сессии со звездами, кино для детей - и это далеко не все, что ждет гостей курорта, - говорят в мэрии.
Четвертая причина
В дни фестиваля в Анапе собираются поженить пары в буквальном смысле на небесах. Регистраторов и молодоженов поднимут в воздух. Завершится это грандиозное действо стендап-шоу на набережной города.
Пятая причина
Однако самые незабываемые впечатления в Анапе дарит все-таки море. И пусть купальный сезон в это время официально еще не открыт, но любоваться им можно бесконечно.
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