Сенсорные души, фестиваль шаров и «Планета осликов»: что появится на курортах краснодарского края к 1 мая

В прошлом году из-за карантина горячий сезон начался позже. В 2021-м упущенное сможем наверстать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Краснодарский край переживает настоящий туристический бум. Курорты встречают отдыхающих практически без перерыва. Из-за пандемии, которая сделала границы зарубежных городов закрытыми на замок, жители России едут на юга. В прошлом году из-за карантина горячий сезон начался позже. В 2021-м упущенное решили наверстать и дать старт летним отпускам на месяц раньше - 1 мая.

Геленджик

На курорте перед приездом отпускников решили уделить внимание безопасности. Чтобы отдых у всех проходил спокойно и без эксцессов, на улицах и в парках установят 21 камеру. Все они будут подключены к системе «Безопасный город». Пляжным воришкам и хулиганам тоже не скрыться - у моря установят более 80 камер.

На набережных, в скверах и жилых кварталах станет больше людей в форме.

Помимо пляжного отдыха для туристов доступны и другие варианты активного досуга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Планируется прибытие для несения службы около 200 сотрудников полиции, - говорят в администрации Геленджика. - Вместе с ними дежурить будут казаки. Летом их численность увеличится вдвое - с 40 до 80 человек.

А еще на курорте станет больше пляжей. Если в 2020 году для отпускников были доступны 59 территорий, то в этом сезоне - 66. Румянить бока можно будет как на гальке, так и на лежаках. Их, кстати, уже устанавливают. Рядом с шезлонгами ставят и зонтики - в мае-то погода переменчивая, а так турист и от солнца защищен, и от дождя.

- На центральных пляжах Геленджика и села Кабардинка появятся сенсорные души. Это удобно и безопасно, - говорят в мэрии курорта. - Кроме того, будут организованы комфортные зоны отдыха с возможностью зарядки мобильников. Есть и зоны с бесплатным Wi-Fi.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Окунуться в историю

Те, кто любят проводить отпуск с пользой, смогут окунуться не только в море, но и в историю. В Геленджике установят артиллерийскую батарею береговой охраны Черноморского флота № 714 капитана Челака. В 1942 году капитан Михаил Петрович Челак вместе с бойцами батареи здесь держал оборону Новороссийска. За проявленное мужество его наградили орденом Красного Знамени.

Батарея капитана находится на восточном берегу Голубой Бухты. К 1 мая здесь отремонтируют артиллерийский дворик, установят аналог орудия времен Великой Отечественной войны. Посещение для всех будет бесплатным.

Сочи

Новинкой сезона в Сочи станет запуск первых тестовых рейсов морского такси. Два скоростных катера на двадцать пассажиров будут курсировать из сочинского морпорта в микрорайон Лазаревское и порт Имеретинский. Так туристы смогут и видами полюбоваться, и быстро доехать по волнам из одного района в другой. Летом-то на дорогах большие пробки.

Те, кто поедут в Сочи в мае, смогут и на лыжах покататься, и у моря поваляться. Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

За безопасностью на курорте тоже строго следят - до 1 июля в Сочи появится пара сотен новых камер.

- В ближайшее время планируется охватить системой видеонаблюдения девять парков - там установят 90 камер, и 60 спортивных площадок, где появится 120 камер, - говорят в пресс-службе мэрии. - 236 камер добавим в Красной Поляне, на горнолыжных курортах Эстосадка.

В некоторых зонах поставят традиционные камеры, а в некоторых протестируют новинку, которая распознает лица.

Система видеонаблюдения с выводом изображения в городской ситуационный центр также организована в четырех подземных переходах с наибольшим трафиком пешеходов. До конца года видеокамеры появятся еще в пяти переходах.

По традиции, к сезону усилят патрулирование районов.

- Во всех районах города будет больше полицейских нести службу, - сообщил начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Сочи Сергей Кармазиненко. - Летом дежурить также станут и казаки. Они будут в местах массового скопления людей, вблизи пешеходных переходов, в парках, скверах, в местах проведения мероприятий.

А на сочинских пляжах на случай форс-мажора будут работать более 700 матросов-спасателей. Каждый из них прошел специальный отбор и обучение - для работы на пляже спасатели должны хорошо плавать, нырять, уметь оказывать первую медицинскую помощь. Переаттестацию они проходят ежегодно.

КСТАТИ

В Анапе впервые пройдет фестиваль воздушных шаров

Детский курорт тоже сейчас наводит лоск. В этом году для туристов подготовили много сюрпризов, но все карты мэрия пока не раскрывает. Однако одно из самых зрелищных событий пройдет в мае. В Анапе хотят провести красочный фестиваль. В небо поднимутся более 20 воздушных шаров.

В Анапе впервые пройдет фестиваль воздушных шаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас идет организационная работа: переговоры с участниками, определение площадки с максимально красивым видом и учетом розы ветров, - сказали в администрации.

Еще одной новинкой сезона станет винный марафон. Он пройдет с 14 по 16 мая. На курорте хотят доказать, что бег - это совсем не скучно. И потому предлагают всем присоединиться к состязанию. Зарегистрироваться можно на разные дистанции. Для профессионалов предусмотрен марафон на 42,2 км и полумарафон на 21,1 км. Для любителей - винный забег на 10 км, винная PROмиля на 5 км и короткий маршрут - винная миля на 1,8 км. Кто не решится надеть кроссовки и пробежать дистанцию, тот может отправиться на дегустацию. Всем желающим предложат напитки местных производителей.

БУДЬ В КУРСЕ

Что интересного на Азовском побережье

Новинкой сезона-2021 в Темрюке станет «Планета осликов» - единственный в мире музей одного персонажа.

- Посетители смогут проследить историю развития человеческого общества от древних цивилизаций до наших дней на примере жизни Ослика, который был одомашнен на 1000 лет раньше лошади, - рассказывают в музее.

Новинкой сезона-2021 в Темрюке станет «Планета осликов» - единственный в мире музей одного персонажа.

Вместе с главным персонажем музея туристы совершат путешествие в Древний Египет, Шумерское царство, Вавилон и Месопотамию. Смогут увидеть восьмое чудо света - терракотовую армию, созданную по приказу китайского императора в далекой древности и узнать о создании натурального шелка. Вместе с караваном пройдут по маршрутам Великого шелкового пути, посетят богатейшие города Средней Азии.

Но юным посетителям, конечно, больше всего понравится встреча с живыми осликами Кармелитой и ее сыном Мартином, которых можно погладить и угостить морковкой или яблоком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курорты Краснодарского края примут туристов по кэшбеку до 30 июня

Основная часть по кэшбеку приходится на курорты Кубани (подробнее)

Названы отели и санатории Краснодарского края, за отдых в которых положен кэшбек

Около 250 объектов размещения в регионе готовы возвращать до 15 тысяч рублей (читайте далее)

Высокий сезон для туристов в Краснодарском крае начнется в мае

К массовому заезду подготовят гостевые трассы, пляжи, места общепита (читайте далее)