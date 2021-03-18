Курорты Краснодарского края примут туристов по кэшбеку до 30 июня

Отдых на набережной Геленджика
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В программе поддержки внутреннего туризма, которая была включена в августе прошлого года, Краснодарский край стал лидером среди других регионов. Основная часть по кэшбеку в 20% приходится на курорты Кубани.
Именно такую процентную скидку получают те отдыхающие, которые выбирают курорты России. В этом году также можно приобрести путевки со скидкой, но для этого их
необходимо оплатить картой "МИР" с 18 марта по 15 июня.
Карта выдается бесплатно в розничных точках продаж финансовых услуг. Например, в почтовых отделениях. Причем за этот период кэшбеком можно воспользоваться несколько раз.
- Безусловно, кэшбек поможет максимально быстро восстановить объемы туризма на внутреннем рынке, – подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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