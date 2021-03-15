Высокий сезон для туристов в Краснодарском крае начнетеся в мае

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевой администрации Краснодарского края прошло совещание, посвященному курортному сезону 2021. Основную роль подготовки территорий, по мнению властей, необходимо уделить внимание пляжам.

- Большинство пляжей имеют единый архитектурный облик, освобождены от застройки объектами различного назначения. Вместе с тем есть ряд территорий, на которых работу стоит усилить, - сказала врио министра курортов Мария Золотухина.

Речь в основном речь идет о пляжах Джубги, Архипо-Осиповки, Лермонтово.

Вице-губернатор Александр Руппель подчеркнул необходимость благоустройства придорожного сервиса.

- Пересекая границу Краснодарского края, наши гости должны сразу ощущать себя на курорте. От состояния предприятий торговли, питания, обслуживания, а также от уровня оказываемых услуг зависит мнение туристов о нашем регионе, - сказал вице-губернатор.

Кроме того, чиновники от администрации предложили создать и винную карту - продвигать те рестораны, которые в своем меню будут иметь кубанское вино. Таких ресторанов по побережью насчитали около 100.

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