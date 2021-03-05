Завод тихих вин откроют в Крымском районе Кубани до конца 2021 года

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В хуторе Школьном, где расположится винзавод, уже построили корпуса и хранилища, закончили вести работы по внутренней отделке.

Здесь организуют производство полного цикла. Оно будет включать в себя как выращивание винограда, так и реализацию вина в собственных магазинах

В планы инвестора входит выпуск около 51 тыс. бутылок тихого вина, сообщает пресс-служба администрации края.

Сейчас в Краснодарском крае находится треть всех виноградников страны. Продукция кубанских виноделов поставляется в 16 стран.

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