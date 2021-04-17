В Сочи полицейские "крышевали" притон

Фото: архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не секрет, что в Сочи едут не только за солнцем и морем. Многие семейные туристы отправляются на курорт без своего «самовара» и пускаются во все тяжкие. Нередко бордели работают под табличкой массажного салона. Интимные услуги незаконно предлагают в отелях и ресторанах.

Знает ли об этом полиция? Как оказалась, стражи порядка покровительствуют сексбизнесу, разумеется, не безвозмездно.

Так трое сочинских полицейских за «крышевание» притона стали фигурантами уголовного дела по ч.1 ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией").

Как стало известно в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов систематически получали взятки с 2019 по 2020 год. Крупные суммы им платили за покровительство притонов.

Фигуранты уголовного дела в августе 2020 года были уволены из органов внутренних дел по статье, в связи с грубым нарушением служебной дисциплины.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Расследование уголовного дела продолжается.

На курорте в бархатный сезон произошел забавный случай. Турист в Сочи заявил в полицию на обманувших его проституток. Мужчина был возмущен грубым нарушением его потребительских прав

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре два сотрудника полиции покровительствовали притону для занятия проституцией. Стражей порядка задержали сотрудники собственной безопасности УВД. Для того чтобы заведение работало беспрепятственно, «оборотни в погонах» получали деньги от его организаторов.

Злоумышленников задержали во время получения денег. Помимо того, что против стражей порядка могут возбудить дело по злоупотреблению должностными полномочиями, их еще и уволят с работы, сообщили в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.

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