«Писать сочинение – это больно»: 13 школьников получили ожоги глаз на Кубани

Бактерицидная лампа в школе - польза или вред? Фото: Мария ЛЕНЦ

15 апреля ученики старших классов школы №24 писали итоговое сочинение при включенной бактерицидной лампе. В какой-то момент всем школьникам стало резко щипать глаза. Итоговый экзамен оказался не дописан, ребята с множественными жалобами обратились ко врачу.

- Ученики жаловались на покраснение глаз, кожи век, слезотечение. Все это – признаки ожога первой степени роговицы глаз. Однако угрозы для жизни нет, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что лампу оставила в классе заместитель директора школы, а в самом кабинете находились еще двое учителей.

О случившемся сразу же отчиталась и мэрия Крымска.

- Эта ситуация под моим личным контролем. Будут приложены все силы, чтобы все пострадавшие дети были здоровы. Сейчас проходит служебная проверка, - прокомментировал ситуацию глава Крымского района Сергей Лесь.

По итогу проверки будет принято процессуальное решение. Отметим, что часто такие случая заканчиваются увольнениями учителей или директоров школ. «Комсомолка» будет следить, чем закончится конкретно этот чрезвычайный случай.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Согласно п. 2.3 Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях" ультрафиолетовые бактерицидные установки должны применяться в помещениях с повышенным риском распространения возбудителей инфекций: в лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, производственных и общественных организациях и других помещениях с большим скоплением людей.

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