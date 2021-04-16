Министерство образования Кубани проводит служебную проверку по факту ожога глаз у учеников в Крымске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас специалисты министерства образования проводят проверку, чтобы установить все детали произошедшего.

Выясняется, как случилось, что вместо рециркулятора в классе во время сочинения 15 апреля работала кварцевая лампа.

- 17 апреля для всех 13 детей будет организован прием врачом-офтальмологом. При необходимости будет принято решение о дообследовании в краевой офтальмологической клинике, - сообщили "КП" - Кубань" в министерстве образования Кубани.

В министерстве образования заверяют, что при вине сотрудников школы их накажут вплоть до увольнения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Писать сочинение – это больно»: 13 школьников получили ожоги глаз на Кубани

Во всем виновата бактерицидная лампа (читать далее)