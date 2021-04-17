Мстил за биткоины: что известно о «заминировавшем» школы Краснодара

Человек, который рассылал сообщения в школы Краснодара мстил за то, что у него умыкнули криптовалюту Фото: Иван МАКЕЕВ

16 апреля в большинство школ Краснодара поступили сообщения о том, что в зданиях – бомба. Причем подобные «сюрпризы» прилетели и в другие российские города. А после волна сообщений о минировании докатилась и до кубанской столицы. Все школы Краснодара экстренно эвакуировали.

- Сообщения были разосланы на электронную почту учебных заведений. В них указывалось о том, что в зданиях и на его территориях якобы заложены бомбы, - сказали в полиции Краснодара.

Эвакуировали 26 школ Краснодара. Детей отправили по домам, а в помещениях работали кинологи. Также были перекрыты подъезд к учебным заведениям.

Как стало известно сайту «КП»-Кубань», человек, который отправил сообщения на электронку школ, живет за границей.

- Он уже не первый раз такое творит, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в полиции Краснодарского края. – Мы его узнаем по почерку – он всегда в конце сообщений пишет, чтобы ему вернули его деньги. Несколько лет назад, каким-то образом, кто-то из России украл у него биткоины. Если перевести в рубли, их было на несколько миллионов. И с тех пор он рассылает сообщения по российским организациям, чтобы дестабилизировать обстановку и обратить на себя внимание. А мы обязаны после всех таких сообщений проводить проверку и эвакуацию.

Как стало известно сайту «КП»-Кубань», этот человек шлет сообщения о бомбах не только в школы, но и в торговые центры, аэропорты, детские сады. Он находит адреса электронной почты и устраивает массовую рассылку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвакуация школ в Хабаровске: уроки прервались из-за сообщений о минировании

Здания осматривают спецслужбы

Хабаровск 5 апреля захлестнула очередная волна «минирования» школ. Неизвестные разослали на почту учебных учреждений электронные письма с сообщениями о заложенных в зданиях бомбах. Школы эвакуированы (продолжение)