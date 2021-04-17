Отремонтировали и снова пустили летать: восемь лет назад вертолет МИ-2, который рухнул на Кубани, совершал аварийную посадку

Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в поле

Вертолет с этим бортовым номером уже попадал в сводки авиакатастроф. В мае 2013 года в том же районе, в Северском, Ми-2 RA-20977 компании «Трансхимавиа» совершил аварийную посадку. Судно тогда получило множество повреждений, но пилот чудом выжил.

После той аварии вертолет отправили на ремонт, а спустя какое –то время он снова поднялся в воздух и распылял химикаты над полями в Краснодарском крае.

Теперь же новое ЧП с этим же вертолетом. И тоже примерно в том же районе. И тоже весной. Но на этот раз спастись пилоту не удалось. Он погиб. На месте сейчас работают спасатели и оперативная группа.

Авария в Северском районе Кубани

Напомним, ЧП случилось 17 апреля в районе поселка Ильский Северского района Краснодарского края. Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в поле во время обработки пшеницы от вредителей.

На месте развернут оперативный штаб МЧС.

А причиной аварии восьмилетней давности стал допуск к авиационно-химических работам неподготовленного пилота и его согласие на их выполнение.

- Полет выполнял пилот с просроченным свидетельством авиационного специалиста и перерыв в летной работе, - говорили тогда эксперты МАК.

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