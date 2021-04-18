Сносили, а через несколько лет восстанавливали: топ-10 памятников Краснодара с интересной историей

Памятник Екатерине II Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

18 апреля принято считать международным днем памятников и исторических мест. Эту дату начали отмечать с 1983-го года. А Краснодарский край является лидером по числу объектов культурного наследия в стране.

- Да, мы занимаем уверенное первое место в России по количеству памятных мест, - подтвердил врио начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия по Краснодарскому краю Георгий Давыденко. - На данный момент на Кубани находится 19 263 объекта культурного наследия. 5178 из них - федерального значения, а 5105 - археологического.

ТОП районов по количеству памятников

Темрюкский район – 1342 (1212 из них - археологические находки).

Анапа - 676.

Новороссийск - 624.

Краснодар - 539.

Сочи - 501.

Геленджик – 367.

Армавир – 315.

Горячий Ключ - 249.

ЧЕМ ГОРДИТСЯ КРАСНОДАР

Мемориальная арка «Ими гордится Кубань»

Создана в 60-е годы XX века, ее автор - Р.Ф. Райлов. Арка находится в краснодарском сквере Жукова и расположилась на месте бывшей соборной площади и войскового храма Александра Невского.

Мемориальная арка «Ими гордится Кубань». Фото: Яндекс карты

Сейчас она украшает вход в сквер имени Жукова со стороны улицы Красной. На мраморных плитах арки высечены имена выдающихся уроженцев Кубани. Среди них: 289 героев Советского Союза, 44 полных кавалера орденов Славы, 11 героев России, героев социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой славы. В 90-х годах арку украсила скульптура Георгия Победоносца.

Памятник Екатерине II

Тот памятник, который сейчас стоит недалеко от ЗСК - это почти что точная копия монумента, который построили в 1907 году, а через 13 лет уничтожили большевики. Его вновь восстановили в 2006 году. Работал над ним известный кубанский скульптор Александр Апполонов.

Памятник Екатерине II Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

Проект памятника был подготовлен русским художником Микешиным к столетию переселения на Кубань казаков. Однако скульптор не успел окончить свой проект и из-за этого открытие памятника сильно затянулось. Заложен он был в 1896 году, а открыт лишь в 1907-м. Позже памятник был уничтожен и спустя почти 90 лет после своего трагичного разрушения памятник был восстановлен. Используя снимки монумента, архивные документы и чертежи, известный скульптор Александр Апполонов, чьи работы украшают многие улицы кубанской столицы, взялся за воссоздание монумента.

Однако не все получилось. На то, чтобы завершить памятник, не хватило денег. Поэтому некоторые части скульптуры не сделаны.

Обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска

У этого монумента тоже непростая судьба. Его открыли в 1897 году, в 1930-х - уничтожили. Заново восстановили лишь в 1999 году. И сейчас он находится на пересечение улиц Красной и Буденного.

Обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Екатеринодарская Городская дума выделила на его сооружение крупную сумму, а поручили создание монумента лучшему архитектору того времени - Василию Филиппову. Долгое время обелиск был визитной карточкой кубанской столицы, пока его не постигла участь многих памятников того времени. Сначала в 20-х годах с него был снят золотой орел, а позже памятник и вовсе был разрушен советской властью.

Памятник Лавру Корнилову

Этот памятник относительно новый, его возвели в 2013 году Алан Корнаев и Валерий Пчелин. Находится он на улице Калинина, 1. Для всего казачества Корнилов - поистине великая фигура. Один из самых выдающихся деятелей белого движения, главнокомандующему русской армией в период с июля по август 1917 года. Лавр Георгиевич был борцом с большевиками и погиб при загадочных обстоятельствах. Вот, что в своих мемуарах о его смерти писал другой выдающийся белый генерал Антон Деникин: “Неприятельская граната попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного. Мистический покров предвечной тайны покрыл пути и свершения неведомой воли.”

Памятник Корнилову. Фото: Игнат Козлов / Югополис

Вскоре после похорон тело Корнилова было выкопано большевиками. Они долго глумились над ним, после чего отвезли на скотобойню и несколько дней сжигали труп генерала. Дом, в котором оборвалась жизнь Корнилова, существует и по сей дна улице Калинина, 100. Все, что напоминает о гибели героя - надпись маркером на табличке “В этом доме 31 марта 1918 года был смертельно ранен генерал Лавр Георгиевич Корнилов".

Военно-братский мемориальный комплекс

Находится он на Всесвятском кладбище Краснодара и был воздвигнут в 1985 году. Здесь же покоятся советские воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

Военно-братский мемориальный комплекс. Фото: krasnodar.wiki

Памятник екатеринодарцам, жертвам Гражданской войны в России

Его открыли в 1997 году в городском парке им.Горького в знак “примирения и согласия”. Монумент посвящен погибшим в годы Гражданской войны. Сам памятник представляет из себя буденовку и папаху - символы красного и белого движений, над которыми возвышаются два крыла высотой в семь метров.

Памятник екатеринодарцам, жертвам Гражданской войны в России. Фото: https://vk.com/lhistoryofrussial

Мемориальный комплекс кубанцам, погибшим в борьбе за Родину

Его открыли в 1967 году на входе во Всесвятское кладбище, на улице Северной в Краснодаре в канун 50-летия Октябрьской революции. Это монумент солдатам, сражавшимся в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. На территории комплекса образовалась площадь Памяти героев. Мемориал составляют скульптура женщины, олицетворяющей Родину-мать, монументальная стена, изображающая боевые эпизоды войн, и вечный огонь, расположенный перед стеной.

Мемориальный комплекс кубанцам, погибшим в борьбе за Родину. Фото: администрация Краснодара

Обе стороны комплекса обрамлены каменными стенами с досками вишневого цвета, на которые нанесены имена воинов, прославивших Кубань на полях брани. Первоначально плит было шесть, посвящены они были Гражданской и Великой Отечественной войнам, но впоследствии добавились ещё шесть. На них в свою очередь были нанесены имена героев Афганской и Чеченской кампаний.

Памятник Героям битвы за Кубань

Его поставили еще в 1945 году в сквере им. Ленинского комсомола краснодарского поселка Пашковский. Ещё до окончания Великой Отечественной войны жители станицы Пашковской решили собрать средства на создание памятника, посвященного героям битвы за родной край.

Памятник Героям битвы за Кубань. Фото: krasnodar.wiki

Пятиметровый монумент был открыт уже в победные дни 1945 года. Фигура летящего на коне в сабельную атаку казака символизирует воинов четырех кавалерийских корпусов, сыгравших огромную роль в победе над врагом.

Памятник «Катюше»

Боевую машину на постамент установили в 1985 году на пересечение Ростовского шоссе и улицы Российской в Краснодаре. В честь гвардейцев-миномётчиков, защищавших Кубань.

Памятник "Катюша". Фото: Яндекс карты

Памятник Кубанскому казачеству

Знаменитый казак на коне появился у здания администрации Краснодарского края в 2005 году. Его автор - Александр Аполлонов. Хотя изначально в проекте по созданию памятника кубанскому казачеству участвовали семь коллективов скульпторов со всего Краснодарского края. Затем были месяцы споров и согласований, кропотливая отливка памятника в ростовской художественной студии и доставка его на вертолете с Дона на Кубань. И лишь 7 апреля 2005 года, в церковный праздник Благовещения, в Краснодаре состоялось торжественное открытие монумента.

Памятник Кубанскому казачеству. Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Однако все усилия и время ожидания того стоили: казак-черноморец верхом на коне был выше четырёх метров. С постаментом - все семь! По сей день он озирает улицу Красную со своего поста.

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