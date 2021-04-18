Синоптики рассказали, когда закончатся дожди и снова потеплеет на Кубани

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Апрель в этом году не радует совсем. Если раньше в середине месяца кубанцы носили легкие ветровки, а то ходили и вовсе без них, сейчас без курток с капюшоном никуда. Вот уже которую неделю дожди продолжают поливать регион. Причина тому - атмосферный фронт, который формирует тучи. Причем расположился над территорией края он таким образом, что тепло, которое получали соседние регионы, к нам не пробивалось совсем. Шутка ли - в Москве было приятнее гулять, чем в Краснодаре.

Конечно, бесконечные осадки уже порядком надоели, у всех возникает справедливый вопрос: когда в регион придет потепление? Синоптики спешат обрадовать - сырая погода надолго не задержится. Циклон, который принес нам все это погодное безобразие, с начала рабочей недели постепенно начнет покидать пределы Краснодарского края.

- Осадки прогнозируем в ближайшие двое-трое суток. Уже в среду, 21 апреля, распогодится - ожидаем ясную погоду. При этом температура начнет подниматься и к выходным достигнет +20-22 градусов - то, о чем так долго мечтали кубанцы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи.

Улучшаться погода будет и на Черноморском побережье. Сейчас там переменная облачность, но местами ближайшие пару дней будет идти кратковременный дождь, возможна гроза. Кстати, будет дуть достаточно сильный ветер южной четверти 9-14 метров в секунду, местами на участке Анапа-Геленджик 15-20 метров в секунду. Воздух со среды, 21 апреля, также начнет прогреваться, но летних отметок пока точно не будет - вода к началу курортного сезона прогреется еще не успеет. Но когда это останавливало любителей морского отдыха?

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