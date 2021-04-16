Узнали, какой будет погода в Краснодарском крае на неделе с 19 по 25 апреля 2021: лето к нам приходит

В регионе ожидается потепление Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температурные качели – все. Теперь об этом можно говорить официально. Перепады температур больше не будут мучить метеозависимых жителей Кубани. Теперь максимальные скачки не превысят десяти градусов. «КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Краснодарском крае на неделе с 19 по 25 апреля 2021.

С каждым днем на Кубани увеличивается температура воздуха ночью. Если в начале апреля она доходила до минусовых значений, то теперь – до плюс десяти.

- Минимальная температура воздуха ночью составил 6 градусов в начале недели, – говорит «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. – Уже к пятнице среднее значение увеличится до плюс девяти.

Нынешняя весна уже стала одной из самых холодных на Кубани за несколько лет. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в некоторых районах Краснодарского даже края даже возможен снег. Жителей центральной части региона это не коснется.

- Уже в понедельник воздух в Краснодаре прогреется до плюс 20 градусов. К концу недели ожидаем еще большего потепления. По нашим прогнозам, максимальная температура воздуха составит 28 градусов, – добавляет Попова.

Планировать поездки и прогулки жителям Кубани не советуют. Дело в том, что вместе с потеплением на Кубани придет циклон, который принесет с собой дожди.

На побережье Азовского моря вовсе ожидается небольшое похолодание. Здесь воздух прогреется всего до плюс 18 градусов.

- В отдельных районах края ожидаются дожди, в некоторых местах – даже грозы, – резюмирует Попова.

Сильные дожди пройдут на неделе в Краснодаре. Они будут сопровождаться усилением ветра. На пике его порывы достигнут 20 м/с.

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