Фанаты «Зенита» устроили фаер-шоу в парке Галицкого перед матчем с «Краснодаром»

Фото: кадр из видео.

Пока ФК «Краснодар» готовился к драматичному матчу с «Зенитом», в котором упустил победу, болельщики соперника буквально подогревали к себе интерес. За пару часов до игры приехавшие из культурной столицы фанаты воспользовались возможностью и отправились на прогулку в парк Галицкого.

Там толпы людей в голубой одежде и с шарфами в руках шли по аллеям, скандируя кричалки. Шествие, правда, было недолгим. В какой-то момент десятки болельщиков собрались в амфитеатре и устроили фаер-шоу.

Молодые люди пели песни, размахивали флагами с символикой ФК «Зенит», свистели и жгли файеры. Многие гуляющие в парке слышали взрыв петард.

Стоит сказать, акция фанатов обошлась без происшествий. Ни одно уникальное дерево в парке «Краснодар, к счастью, не загорелось, местные достопримечательности не пострадали. Да и никаких разборок болельщики не устраивали. По словам краснодарцев, после своего огненного шоу жители культурной столицы все за собой прибрали, не оставив мусора.

Когда фанаты направились в сторону стадиона, то каждого проверили на наличие запрещенных предметов. Никто из болельщиков на трибуны не пронес не фаеры, ни петарды - они в колизее под строгим запретом.

Стоит сказать, что матч «Зенита» и «Краснодара», действительно, был зрелищным. Главный тренер «быков» Виктор Ганчаренко заявил, что переломным моментом игры стал первый пропущенный мяч. После него соперник добавил в агрессии и дожал «черно-зеленых». Кстати, ничья с «Краснодаром» прервала победную серию «Зенита» в Премьер-Лиге и добавила интриги в чемпионскую гонку.

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