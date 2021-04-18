Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Очередные подземные толчки взбудоражили жителей Кубани - 18 апреля «встряхнуло» Новороссийск и Абрау-Дюрсо. Землетрясение в Краснодарском крае происходит регулярно. Большинство из них практически неощутимы и, как правило, остаются незамеченными. Улавливает их только специальная техника, которую используют сейсмологи.

- Землетрясения происходят из-за движения литосферных плит, - говорит заведующий сейсмолабораторией в КубГУ Алексей Мухин. - Они перемещаются относительно друг друга. Трение на границах плит вызывает деформации, они накапливаются, и когда наступает предел, происходит выброс сейсмической энергии.

Кубань находится в сейсмоопасной зоне. Регулярные небольшие толчки 3-3,5 балла говорят нам об ослаблении напряжения, так что легких подземных толчков бояться не стоит. Гораздо страшнее крупные сейсмособытия. И такие в истории есть.

Один из сильных толчков был зафиксирован в начале ноября 2002 года. Эпицентр землетрясения находился в районе Славянска-на-Кубани, но "дыхание земли" было таким сильным, что его ощутили аж в Краснодаре. Хотя, как говорят исследователи, магнитуда была чуть выше четырех.

Но гораздо мощнее землетрясение было в районе Тимашевска - произошло оно в 1906 году. Как писали историки, саманные хаты сложились как карточные домики. Такие серьезные разрушения вызвали колебания, которые оценивались в 6-6,5 единиц. Эпицентр был не на большой глубине, потому это сейсмособытие считается самым мощным из всех, что происходили в Краснодарском крае.

В декабре 1955 года встряхнуло и поселок Красная Поляна в Сочи. Магнитуда землетрясения составила 7-8. Серьезно пострадала только Краснополянская гидроэлектростанция. Чудом обошлось без жертв.

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