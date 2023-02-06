Турцию трясет. Что грозит соседнему по Черному морю Краснодарскому краю

Землетрясение в Турции напугало жителей Краснодарского края

На карте сейсмоактивности турецкие города пылают алым. Приборы, отслеживающие активность земных пород в режиме реального времени, даже не успевают фиксировать мощь подземных толчков. Ближневосточные регионы тоже стали эпицентром разрушительного землетрясения. Число погибших идет уже на тысячи.

"КП"-Кубань" узнала, что в этой связи ждать жителям Краснодарского края, граничащего с Турцией по Черному морю. Экстренные службы региона получают десятки тревожных звонков.

Однако тревога преждевременна, утверждают ученые.

- Реальность такова, что земля - это живой организм, смещение пород происходит. Эти процессы не останавливаются. Для Турции сейчас актуально, судя по всему, смещение африкано-ближневосточной плиты. Это звучит буднично, но природные процессы происходят, они не останавливаются. Важно, конечно, быть во всеоружии. Но в Краснодарском крае работает специальная сейсмологическая служба, которая следит за показателями круглосуточно. И пока никаких тревожных данных на этот счет нет, - сообщил "КП"-Кубань" кандидат геолого-минералогических наук, завкафедрой ЮФУ доцент Алексей Наставкин.

Действительно, онлайн-карта не показывает точек сейсмоактивности на территории Краснодарского края.

- Территория края находится в сейсмоопасной зоне, но те мелкие землетрясения, которые у нас ежегодно фиксируются в той или иной области, в частности, носят «полезный» характер, дают выплеск энергии, которая формируется в разломе. Если бы их не было, то она бы накапливалась и выплескивалась значительно сильнее и мощнее. Но сейчас этого не наблюдается, - пояснил начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

На Кубани не зафиксировано толчок на данный момент. Фото: скриншот карты мониторинга сейсмоактивности в мире

Сейсмологи утверждают, что Кубань выполнила свой лимит по разрушительным землятресениям на столетия вперед.

- В последний раз 7-балльное землетрясение фиксировалось на равнинной территории Кубани во второй половине 19 века, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий сейсмолабораторией в КубГУ Алексей Мухин, когда два года назад столь же необычное явление вывело жителей Северского района на улицы. - Поэтому как минимум еще триста лет мы можем не бояться подземных толчков такой силы.

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