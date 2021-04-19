Авария с патрульной полицейской машиной на Кубани: одного из инспекторов проверят на наличие алкоголя в крови

Ведется проверка

В поселке Кучугуры Темрюкского района патрульная машина ДПС со всей скорости врезалась в бетонный забор. Это произошло сегодня, 19 апреля. От удара в автомобиле выстрелили подушки безопасности.

- Автомобиль "Шкоду Октавиа" занесло на повороте. От этого она влетела в забор. Предварительно, водитель превысил скоростной режим, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Известно, что полицейского, который сидел за рулем отправили на медосвидетельствование. Его проверят на наличие запрещенных веществ в крови.

К слову, медицинская помощь полицейским не потребовалась. Назначена служебная проверка.

Машина ехала на большой скорости

Машина ехала на большой скорости

Напомним, вчера, 18 апреля, следователи организовали проверку по сообщению о произошедшей аварии, предполагаемым виновником которой стал участковый. Напомним, ДТП случилось вечером 17 апреля. На трассе А-146 Краснодар – Верхнебаканский около станицы Холмской столкнулись отечественная легковушка и BMW.

По предварительной информации, 28-летний участковый ОМВД по Абинскому району за рулем ВАЗ выехал на встречку, где врезался в BMW.