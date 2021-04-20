Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 апреля 2021: пандемия продолжает отступать Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Комсомолка» продолжает активно следить за заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае. По официальным данным, за последние сутки положительный тест на COVID-19 получил 101 человека – это лучший показатель в регионе за несколько месяцев. Это означает, что пандемия отступает, а края возвращается к прежней жизни.

Уже несколько месяцев подряд на Кубани уменьшается количество ковидных госпиталей. Эти больницы возвращаются к плановому приему населения. Сейчас в Краснодарском крае активно идет массовая вакцинация населения. Она проходит как в мобильных пунктах, так и в клиниках.

Кстати, в 2022 году в Краснодарском крае заработает федеральная программа по возведению больниц. Она будет действовать для населенных пунктов, в которых проживают менее 50 тысяч человек.

– Мы строим самый крупный на Юге России медицинский кластер, но не обращать внимание на то, что поликлиники трещат по швам – невозможно. Мы постепенно решаем вопрос с дефицитом мест в школах и детсадах. Необходимо рассмотреть и проблему поликлинической помощи за счет краевой программы по строительству лечебных объектов. Такая программа должна быть создана в 2022 году и обеспечена финансированием, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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