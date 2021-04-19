101 новый случай заболевания коронавирусом зафиксировали на Кубани 19 апреля

Сейчас в стационарах лечатся 1299 жителей с ковидом, на дому – 1607 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

За один день в Краснодарском крае зарегистрировали 105 заболевших COVID-19. Эти данные приводит оперативный штаб Кубани на 19 апреля 2021 года.

- Среди заболевших 34 мужчины и 67 женщин, в том числе трое детей. Возраст пациентов от 4 до 93 лет, - уточняется в сводке. В Краснодаре выявили 29 случаев, в Сочи – 19, в Крыловском районе – 9. 8 человек заболели в Тихорецком районе, по 7 – в Новороссийске и Анапе. 6 новых пациентов в Белоглинском районе, 3 – в Геленджике. По два случая подтверждено в Туапсинском, Белореченском и Ейском районах, по одному – в Тимашевском, Приморско-Ахтарском, Кущевском, Успенском, Красноармейском, Кавказском, Гулькевичском районах.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 44373 человек, в том числе у 2894 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 781,8. 38923 пациента уже выписали с выздоровлением, из них 92 – за последние сутки. 2544 человека скончались. 73 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Сейчас в стационарах лечатся 1299 жителей с ковидом, на дому – 1607. За весь период в медучреждения Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 222035 челвек.

Лаборатории края провели 2856180 исследований, в том числе 5049 – за последние сутки.

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