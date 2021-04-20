В Суперлигу не хочет ПСЖ и Бавария? Рассказываем, почему на их место надо взять Краснодар

Главный тренер Краснодара Виктор Ганчаренко Фото: пресс-служба ФК Краснодар

В футбольном мире назревает масштабный переворот. 12 сильнейших команд Англии, Испании и Италии объявили о запуске Суперлиги – аналоге современной Лиги чемпионов. Уже давно известны участники турниры. Это «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид, «Ювентус», «Милан» и «Интер».

Также приглашение в Суперлигу получили «ПСЖ», «Бавария» и «Боруссия Дортмунд». Из-за возможных санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА – прим) они отклонили приглашение.

Алексей Ионов Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Ранее сообщалось, что клубы-участники Суперлиги будут выведены из Лиги чемпионов и национальных чемпионатов. Так АПЛ, Ла Лига и Серии А рисковать потерять ведущие клубы. Позже УЕФА опроверг эту информацию, но не исключил другие санкции в отношении топ-команд.

Известно, что спонсором Суперлиги стал банк JP Morgan. Благодаря ему миллиардным вложениям турнира стал бы крупнейшим событием в мире спорта на долгие годы.

По данным британских таблоидов, приглашение в Суперлигу получил «Зенит». Однако ответа от команды из Санкт-Петербурга не последовали. «КП» – Кубань» нашла три причины, по которым «Краснодар» был бы идеальным участников Суперлиги от России.

Сергей Галицкий Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Частный клуб

«Краснодар» – один из немногих частных клубов России. За несколько лет команда Сергея Галицкого прошла пусть от середняка Профессиональной футбольной лиги (Второго дивизиона) до постоянного участника еврокубков.

Ежегодно владелец «Краснодара» вкладывает десятки миллионов евро в клуб. Он не раз признавался, что команда вряд ли станет прибыльной, но увеличивал инвестиции. Сейчас стоимость состава «Краснодара» оценивается в 111,2 млн. евро – это четвертый показатель в Российской Премьер-Лиге.

Матвей Сафонов Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Ставит на воспитанников

«Краснодар» принято хвалить за ставку на собственных воспитанников. Хотя в основном составе «быков» стабильно мелькает всего один выходец из клубной академии – Матвей Сафонов.

Зато все знают о давней мечте владельца команды Сергея Галицкого – 11 воспитанниках в старте. Пока она не сбылась. Хотя несколько раз «Краснодар» был близок к ней. Это происходило в Кубке России.

Так или иначе, такая позиция ценится в Европе. На собственных воспитанников ставят даже топ-клубы, как «Барселоны» или «Реал Мадрид, – участники будущей Суперлиги.

Стадион ФК Краснодар Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Стадион

Стадион «Краснодара» – один из самых красивых в Европе и мире. Об этом не раз говорили тренеры и игроки команд, которые приезжали на Кубань.

Во время чемпионата мира 2018 сборная Испании даже жила в академии «быков». Защитник «Реала» Серхио Рамос даже признался, что в таких условиях мог бы не стать профессиональным игроков. Слишком круто все было обставлено в академии клуба.

Суперлига – имиджевый проект. Его создатели ценят красивые обложки, и стадион «Краснодар» с его парком идеально бы списался в маркетинговый буклет будущего турнира.

Болельщики ФК Краснодар Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Мнение эксперта

- Я думаю, что Суперлига ориентирована на страны с высокой покупательской способностью и развитой логистикой. Чтобы болельщики легко перемещали за своим клубом, – говорит Илья Казаков, бывший пресс-атташе сборной России по футболу. – Мне кажется, «Краснодар» еще не состоялся на международной арене. Хотя он стабильно выступает в еврокубках. Он даже был единственным российским клубом в плей-офф еврокубков в 2021 году. Но пока «быки» не так хорошо воспринимаются на международном уровне. У него еще не слишком большая аудитория, а в Суперлиге она нужна. Участникам положены большие деньги. Еще рано говорить о «быкам» как о возможном участнике Суперлиги.

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