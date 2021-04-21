В желтой майке лидера: В Сочи стартовала многодневная велогонка

Фото Влада Фунтякова

В Сочи 21 апреля стартовала многодневная велогонка. Первый этап Всероссийских соревнований по велосипедному спорту проходил на горе Ахун. Многодневная гонка в дисциплине шоссе предстоит юниорам в возрасте 17-18 лет и мужчинам.

В первый соревновательный день на горную трассу выше 600 метров над уровнем моря вышли около 200 спортсменов.

Фото Влада Фунтякова

- Сегодня состоялась индивидуальная гонка на дистанции 5,5 километров, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» советник главы города Сочи Влад Фунтяков. – Она была посвящена Почетному гражданину Сочи, лётчику-космонавту СССР Виталию Севастьянову. Спортсмен-победитель получил особую награду в честь знаменитого покорителя космоса.

Фото Влада Фунтякова

По итогам первой гонки желтая майка лидера досталась Сергею Фирсанову – спортсмену из Псковской области. 22 апреля он выйдет на старт в ней.

Второй этап групповой гонки пройдет по трассе А-149 Адлер – Красная Поляна до Эстосадка. 23 апреля спортсмены будут соревноваться в Адлерском районе. Их маршрут пройдет по улице Урожайной, далее по трассе Адлер – Красная Поляна до знака Росавтодора «5 километр». 24 апреля старт будет дан от смотровой площадки в селе Монастырь. Оттуда спортсмены направятся в Чвижепсе, затем - в Галицыно.

Фото Влада Фунтякова

25 апреля главная гонка пройдет в центре курорта. Она начнется с площади Искусств. Кольцевой маршрут гонки пройдет по улицам Орджоникидзе, Театральной, Курортному проспекту, Поярко, Несебрской, Москвина.

В пресс-службе мэрии Сочи обратили внимание, что из-за многодневной велогонки движение транспорта на дорогах курорта будет временно ограниченно.

- С 21 по 25 апреля на курорте пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту, - уточнила представитель пресс-службы. - Согласно утвержденной схеме организации дорожного движения, в часы заездов по трассам будет временно ограничено движение автотранспорта и изменены схемы автобусных маршрутов.

Фото Влада Фунтякова

Организаторы просят автомобилистов заранее скорректировать маршруты своих поездок.

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