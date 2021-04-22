Известного российского олигарха разыскивает полиция за долг по налогам в 56 тысяч рублей

Олег Макаревич. Фото: https://www.facebook.com/polit.kuban

Известного краснодарского бизнесмена 59-летнего Олега Макаревича ищет полиция. В ориентировке, которая сейчас находится в каждом ОМВД города, значится, что он уклоняется от уплаты налогов.

- Он передвигается на автомобилях "Лэнд Ровер", "Рэндж Ровер" и "Мерседес Бенц", - говорится в ориентировке.

К слову, в Краснодаре Олег Макаревич, по слухам, постоянно не живет. "Комсомолке" удалось выяснить, что его долг по налогам - 56 364 рублей.

Между тем, в феврале стало известно, что Макаревич должен был ко всем своим активам заполучить весьма специфический бизнес - строительство краснодарского крематория (компания ООО "Мемориал" действует с 2007 года. Помимо Макаревича, там еще два соучредителя - Ольга Герасимова и Размик Тазагулов).

Бизнесмену принадлежат доли еще в двадцати восьми компаниях на Кубани. В их числе «Динские колбасы», ООО «Банк ЮМК», ООО «Мусороуборочная компания» и другие.

Свой бизнес Олег Макаревич начинал в девяностые. В 2014 году он даже попал на скамью подсудимых за якобы присвоение имущества бывшего совхоза, на чьей территории создавал свое сельхозпредприятие. Впрочем, позже Октябрьским районным судом Краснодара он был полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления.

- Решением Октябрьского суда города Краснодара от 07.06.2018 года по делу 2-1591/18 за Макаревичем Олегом Александровичем признано право на реабилитацию по уголовному делу №14901084, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33 и ч.2 ст. 201 УК РФ, - гласило итоговое решение после нескольких лет тяжбы.

В Следкоме по Краснодарскому краю подтвердили, что в розыск Макаревич объявлен по подозрению в уголовном преступлении. Его ищут.