Самый разыскиваемый партийный функционер сбежал от расстрела. За что ему хотят поставить памятник?

Бюст Погодину установят вскоре в Геленджике

Тайна исчезновения Николая Погодина до сих пор покрыта мраком. Первый секретарь Геленджикского горкома КПСС бесследно исчез 38 лет назад. Тогда в 1978 году Кубань накрыла волна коррупционных арестов. Фигурантом одного из уголовных дел о расхищении социалистической собственности и взятках стал тогдашний глава курортного города - Погодин.

Следователи и прокуроры азартно взялись за партийную верхушку в крае. Однако эту масштабную чистку (сейчас бы ее назвали спецоперацией) в регионе начали тогда неспроста. После смерти секретаря по сельскому хозяйству СССР это кресло могли занять два человека: ставрополец Михаил Горбачев и кубанец Сергей Медунов. Оба на своей территории - влиятельные функционеры. Но веса Горбачеву в стремлении занять ключевой пост в государстве тогда добавляло покровительство Юрия Андропова (все банально, глава всесильного КГБ был земляком будущего вождя перестройки), а Медунова дальше двигал во власть сам генсек Леонид Брежнев. Последний частенько бывал в Геленджике.

Поигрывая властными "мышцами", зацепили многих.

Были арестованы видные чиновники и руководители края, в частности, первый секретарь Сочинского горкома КПСС Воронков и второй секретарь Краснодарского крайкома КПСС Тарада. Параллельно под расстрельную статью за громадную коррупционную схему попала начальница геленджикского общепита Белла (Берта) Бородкина. Когда ее арестовали первым забеспокоился как раз Погодин, тогдашний хозяин Геленджика. А через некоторое время он исчез. Как оказалось, навсегда.

Эскиз будущего памятника такой неоднозначной фигуре сейчас на согласовании

«В указанный период [с 1974 по 1982 год], являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, – говорится в обвинительном заключении по делу Бородкиной, – неоднократно лично и через посредников у себя на квартире и по месту работы получала взятки от большой группы подчиненных ей по работе. Из полученных ею взяток Бородкина сама передавала взятки ответственным работникам г. Геленджика за оказанное содействие и поддержку в работе… Так, за период последних двух лет было передано секретарю горкома партии Погодину ценностями, деньгами и продуктами на 15 000 рублей».

- Это самая большая тайна в деле о Железной Беллы, - говорит помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин. – Правоохранители прочесали буквально каждый сантиметр земли в Геленджике. Но никаких следов Погодина не нашли.

По словам следователей, за несколько дней до исчезновения Погодина застали за странным занятием во дворе горкома. Он что-то тщательно сжигал. Есть версия, что исчезнуть его заставил сам Медунов, чье кресло после разоблачения Бородкиной сильно покачнулось (кстати, на должности главы Кубани он не усидел – сняли без объяснения причин).

- Недавно появилась информация, что Погодин мог осесть в одной из среднеазиатских республик, - говорит Лопатин. – После развала Союза его персона перестала быть интересна органам. И дело исчезнувшего 1-го секретаря горкома было прекращено...

...Однако, спустя 40 лет, бывшему хозяину Геленджика разрешили вернуться. Правда, только лишь в бронзе. Есть предположение, что Николай Погодин после побега (если таковой был!) прожил недолго, потому что у него была тяжелая форма диабета. А сейчас власти города собираются установить памятник своему предшественнику.

- Ну хотя бы можно начать с того, что Николай Федорович прошел всю войну и имеет награды за подвиги. Кроме того, расцвет города как курорта пришелся как раз на период его правления, - объясняют свое решение в мэрии курорта. - Это потребовало активного привлечения средств профсоюзов, ведомств и крупных предприятий, колхозов, совхозов для строительства новых корпусов здравниц среди них «Черноморец», «Полярная звезда», «Кавказ», «Голубая волна», «Полярная звезда» и тд. Самые значимые объекты курорта созданы по инициативе и при непосредственном участии Николая Федоровича: магистральные газо- и водопроводы, аэропорт с новым полотном взлетно-посадочной полосы и здание аэровокзала, новый автовокзал, заложено строительство морвокзала.

За время работы Погодина на своем посту первого секретаря были построены мосты через реки, объездные дороги в обход Кабардинки и Геленджика, дороги на перевалах Михайловский и Пшадский, очистные сооружения, городская канализация, котельные, разведаны месторождения минеральных вод. В это время в городе построили несколько школ, детских садов, 4-этажная больница, родильный дом.

- Построены также кинотеатр «Буревестник», здание почты и телеграфа. Были решены вопросы морского транспортного сообщения Геленджика с Новороссийском, Туапсе, Сочи и внутреннее морское сообщение. В период его руководства городом получило мощное развитие сельское хозяйство. Город и край гордились нашими 4-мя совхозами-миллионерами, десятки рабочих и специалистов этих хозяйств были награждены орденами и медалями, а бригадир совхоза «Архипо-Осиповский» Перепелица С.К. удостоен Государственной премии СССР за высокие урожаи. Три директора совхозов были удостоены высшей награды СССР – ордена Ленина, а директор совхоза «Геленджик» Никольская Р.И. - звания Героя Социалистического Труда, - дополняют в мэрии.

Сейчас городские власти уже готовы представить эскиз будущего бюста Погодину. После всех согласований его установят в самом центре родного города беглого градоначальника.

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