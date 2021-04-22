До и после: покорившая Тимати в «Холостяке» модель показала, как из дряблой дурнушки превратилась в красавицу

Фото: instagram.com/vebermariia/

За полгода жизнь 22-летней модели из Сочи Марии Вебер перевернулась с ног на голову. А все изменил поход на шоу «Холостяк». По слухам, девушка покорила сердце самого Тимати, который подался на проект после тяжелого развода с Анастасией Решетовой.

Шоу еще не завершено, но поклонники убеждены, что именно Вебер покорила сердце Тимати. Сама Мария тайну не раскрывает. У нее хватает других забот. Сейчас она – популярный блогер.

Фото: instagram.com/vebermariia/

Каждая публикация модели собирает десятки тысяч лайков и комментариев. Это в десять раз больше, чем было еще шесть месяцев назад.

А еще у девушки собственный бренд купальников. Минимальный прайс на них – 6500 рублей. Главное – что есть спрос. Фанатам девушки все равно, какой ценник. Главное – что эти вещи носит она сама. И ежедневно радует поклонников идеальными снимками - и в купальнике, и без.

Фото: instagram.com/veber_swimwear/

Неудивительно, что фанаты буквально сметают купальники Марии. Недавно девушка призналась, что сама раньше следила за инстаграм-дивами. Пока не изменилась сама. Модель показала, как из дряблой дурнушки превратилась в красавицу. Она выгрузила фото до и после и удивили подписчиков.

- Три главных постулата красивого тела - правильное питание, спорт и массаж, - делилась в Инстаграме девушка. – И плюсиком бы еще добавила хороший сон. Массаж решает многие проблемы.

Фото: instagram.com/vebermariia/

Мария даже показала архивные фото из телефона. На кадрах заметно, что у Марии был слегка рыхлый живот, а талия была ощутимо больше, чем сейчас. Один из секретов девушка – отсутствие весов.

- В самом начале занятий спортом первое, что было для меня показателем результата, – это цифра на весах. Сейчас – нет, – призналась девушка. – Терпение и труд все перетрут, друзья.

Фото: instagram.com/vebermariia/

Сейчас у девушки идеальное тело. Каждое утро она начинает с небольшой разминки. Затем она продолжает свой день в тренажерном зале и на танцах на пилоне. Как таковых диет у Марии нет. Просто она много времени проводит в спортзале.

Фото: instagram.com/vebermariia/

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