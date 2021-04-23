Такого ещё не было: как будет выглядеть новый пляж в Сочи, который уже вызвал жаркие споры

Фото: sochi.ru.

В Сочи еще одно знаковое место – пляж «Маяк» - полностью преобразиться. К летнему курортному сезону значительно увеличат главную приморскую территорию курорта.

Фото: sochi.ru.

Это будет сделано в рамках градостроительной концепции, финалом которой станет создание единой прогулочной зоны от пляжа «Ривьера» до парка «Дендрарий».

Фото: sochi.ru.

- Реализовать проект планируется до 2025 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи. – Главное, что будут построены современные берегозащитные сооружения, которые обеспечат сохранность набережной во время шторма.

Фото: sochi.ru.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что проект стартовал с реконструкции старейшей набережной пляжа «Ривьера».

Фото: sochi.ru.

На втором этапе через реку Сочи построят пешеходный мост, который соединит улицу Круизная Гавань и переулок Ривьерский.

Сейчас ведется обновление 500-метровой Приморской набережной в районе пляжа «Маяк». Она будет расширена в десять раз - до 30 метров. Это будет сделано за счет береговой линии.